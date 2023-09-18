В Днепре мужчина едва не сбил пешеходов, после чего выбежал из машины и задул их газовым баллончиком.

Так, на перекрестке улиц Макарова и Титова водитель Mazda на «красный» светофор решил проехать между проходящими пешеходами по «зебре».

Ему пытались сделать замечание, однако наглый водитель оставил посреди дороги авто и с баллончиком набросился на прохожих, после чего уехал.

Местные СМИ сообщают, что вероятно, напавших на пешеходов водитель, работает таксистом.

Также сообщается, что патрульные Днепра уже задержали мужчину.

Известно, что во время общения с водителем были замечены признаки наркотического опьянения, ему предложили пройти медосмотр и мужчина согласился.

На водителя уже составили несколько админматериалов за нарушение ПДД и доставили в отделение полиции.

Неадекватному водителю угрожает ответственность по ст.173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

Источник: dneprnews.

Ранее сообщалось, что в Днепре СБУ разоблачила очередного злоумышленника, который перед выходом на задание переодевался в форму защитников.

Агент выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности, был задержан «на горячем» агент фсб в Днепре, собиравший данные о перемещении ВСУ, задействованных в боевых действиях на восточном фронте.

Кроме того, он хотел выявить позиции украинского ПВО.

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