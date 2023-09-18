Так, на перекрестке улиц Макарова и Титова водитель Mazda на «красный» светофор решил проехать между проходящими пешеходами по «зебре».

Ему пытались сделать замечание, однако наглый водитель оставил посреди дороги авто и с баллончиком набросился на прохожих, после чего уехал.

Местные СМИ сообщают, что вероятно, напавших на пешеходов водитель, работает таксистом.

Также сообщается, что патрульные Днепра уже задержали мужчину.

В Днепре мужчина едва сбил пешеходов

Известно, что во время общения с водителем были замечены признаки наркотического опьянения, ему предложили пройти медосмотр и мужчина согласился.

На водителя уже составили несколько админматериалов за нарушение ПДД и доставили в отделение полиции.

полиция, патруль, полицейский участок

Неадекватному водителю угрожает ответственность по ст.173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

Источник: dneprnews.

Ранее сообщалось, что в Днепре СБУ разоблачила очередного злоумышленника, который перед выходом на задание переодевался в форму защитников.

Агент выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности, был задержан «на горячем» агент фсб в Днепре, собиравший данные о перемещении ВСУ, задействованных в боевых действиях на восточном фронте.

Кроме того, он хотел выявить позиции украинского ПВО.

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Как сообщала Politeka, депутата объявили в розыск на Франковщине, кадры: что он натворил.

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