8 сентября российские силы нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали здание полиции, погиб один полицейский, а 72 человека получили ранения.

Житель Кривого Рога, расположенный в Днепропетровской области, дважды оказался в эпицентре ракетных атак со стороны россии и чудом выжил. Первая ракета поразила его дом, а второй раз он был очень близок к месту взрыва.

Летом, 31 июля, российская ракета поразила дом по улице Украинской, где жил парень в тот момент.

"Попадание тогда произошло между 3 и 5 этажом, а я находился на шестом. Мы с папой были дома. Счастье, что успели выбежать в коридор, но он тоже провалился. Я был под завалами. Накрыло мебелью и бетонной плитой…", - рассказал. юноша.

После спасения ему пришлось лечить травмы, в частности компрессию шейных позвонков, контузию и сотрясение мозга.

Во время нового нападения на город 8 сентября парень снова оказался очень близко к центру взрыва, но к счастью, на этот раз он не пострадал.

"Страна 404 должна исчезнуть с лица земли, потому что не позволяет мирным людям нормально существовать", - прокомментировал ситуацию парень.

8 сентября российские силы нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали здание полиции, погиб один полицейский, а 72 человека получили ранения.

Атака повлекла повреждение 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобилей, согласно сведениям председателя Совета обороны Кривого Рога, Александра Вилкула. Также он сообщил, что ракетный удар был нанесен с помощью баллистической ракеты "Искандер".

Спасатели уже завершили операцию по расчистке завалов после этой ракетной атаки.

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