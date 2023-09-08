Стало известно, что количество раненых возросло до 52 человек, пишет Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.
Также известно, что погиб один человек – полицейский.
В пункте психологической помощи ГСЧС оказана помощь 68 людям.
«Работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы», – сообщили в МВД.
Людей спасают из-под завалов, на кадрах, опубликованных с места прилета, видны лужи крови на земле.
Напомним, что россияне совершили ракетный удар по центру Кривого Рога.
В результате атаки разрушено одно из админзданий полиции.
«Уничтожили, дальше что? Что это изменит на фронте? Что это изменит в городе?... кучу миллионов баксов, чтобы убить одного правоохранителя...»,
«Очень больно»,
«Это какая-нибудь тварь сдала, найти бы и отбить ноги»,
«Сочувствие родным»,
«Когда уже остановят этих нелюдей?»,
«Просто ужас»,
«Это какой-то ужас, Господи помилуй и помоги» , – комментируют жители Кривого Рога трагедию.
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Напомним, после ужасного "прилета" вспыхнул пожар - куда попала вражеская ракета.
Также сообщалось о ракетном ударе по Сумам.
Кроме того, сообщалось, что число жертв и раненых стремительно растет – украинцев предупредили о смертельной угрозе.