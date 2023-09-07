Так, в Покровском районе Кривого Рога хотят установить за 225 тысяч гривен на 15 досок объявлений на остановках.
Как говорится на сайте "Прозорро", планируется установить доски объявлений, с установкой на остановках общественного транспорта на территории Покровского района.
Конструкции из стойки, экрана, шириной 80 см, высотой – 140 см, рамки по периметру готовятся установить у Кривом Роге.
Место поставки товаров, место выполнения работ или оказания услуг: Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог: Остановки общественного транспорта в Покровском районе.
Таким образом, одна доска в среднем обойдется местной власти в 15 тысяч гривен.
Однако в сети можно найти доски по цене около 600 гривен, самые дорогие металлические доски стоят примерно 10 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что В Одессе и области объявили тендеры, ошеломляющие суммами средств, которые могут понадобиться для их реализации.
На веб-портале государственных закупок " Prozorro " появилась информация о тендере в Одессе на сумму 28,6 миллиона гривен для приобретения 52 лодок.
В Одесской области планируется провести реконструкцию очистных сооружений в Болградском районе по общей стоимости 156 миллионов гривен, также запланирован ремонт дамбы на одном из прудов на сумму 13 385 445 гривен.
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Напомним, на Днепропетровщине хотят потратить 1,2 миллиона для праздника.
Как сообщала Politeka, в Украине назревает новый тендерный скандал на 3,5 миллиона гривен, на что пойдут деньги.
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