В Кривом Роге готовятся потратить 225 тысяч на покупку и установку досок объявлений на остановках.

Так, в Покровском районе Кривого Рога хотят установить за 225 тысяч гривен на 15 досок объявлений на остановках.

Как говорится на сайте "Прозорро", планируется установить доски объявлений, с установкой на остановках общественного транспорта на территории Покровского района.

Конструкции из стойки, экрана, шириной 80 см, высотой – 140 см, рамки по периметру готовятся установить у Кривом Роге.

Место поставки товаров, место выполнения работ или оказания услуг: Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог: Остановки общественного транспорта в Покровском районе.

Таким образом, одна доска в среднем обойдется местной власти в 15 тысяч гривен.

Однако в сети можно найти доски по цене около 600 гривен, самые дорогие металлические доски стоят примерно 10 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что В Одессе и области объявили тендеры, ошеломляющие суммами средств, которые могут понадобиться для их реализации.

На веб-портале государственных закупок " Prozorro " появилась информация о тендере в Одессе на сумму 28,6 миллиона гривен для приобретения 52 лодок.

В Одесской области планируется провести реконструкцию очистных сооружений в Болградском районе по общей стоимости 156 миллионов гривен, также запланирован ремонт дамбы на одном из прудов на сумму 13 385 445 гривен.

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Напомним, на Днепропетровщине хотят потратить 1,2 миллиона для праздника.

Как сообщала Politeka, в Украине назревает новый тендерный скандал на 3,5 миллиона гривен, на что пойдут деньги.

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