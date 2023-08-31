Так, в Днепропетровской области с 18 августа по 24 августа фиксируется рост инфекционных болезней.
Кроме того, известно, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями возросла.
Об этом говорится в сообщении Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в области возросла на 24,6% по сравнению с прошлой неделей.
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Зарегистрировано 147 случаев заболевания, показатель 4,75 на 100 тысяч населения.
Дети до 17 лет в статистике заболевших острыми кишечными инфекциями составляет 53,1%.
Заболеваемость вирусными гепатитами одинока, зарегистрировано 4 случая против 6 случаев за предыдущую неделю.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, а именно 3724 случая, что на 9,5% больше, чем на прошлой неделе.
Впрочем, такие данные инфекционной заболеваемости соответствуют сезонным уровням.
Источник: Перший Криворізький.
Напомним, в ночь на 24 августа оккупанты обстреляли Днепр, попав в здание автовокзала. Известно, что пострадали люди.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадало около 10 человек.
Однако уже 25 августа стало известно о том, что отправки по всем направлениям вернулись на платформы станции.
Также полностью возобновлена продажа билетов безналично в кассах автовокзала.
Экспертиза здания не выявила критических повреждений, и было принято решение как можно быстрее возобновлять полноценную работу "Автовокзала Днепра".
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