Как пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, враг ударил по Днепру ракетами.
«Одну из них сбили защитники из Воздушного командования "Восток". Но есть и попадание. Разрушен транспортный объект», - сообщили в ОГА.
На данный момент известно о семи пострадавших – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения.
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Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены также с десяток объектов.
«Среди них банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы 15 киосков. А еще – два жилых дома, три автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы», - рассказали в ОГА о последствиях, добавив, что информация о разрушениях в результате ракетного удара еще уточняется.
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Тем временем жителей Кривого Рога предупреждают о взрывах:
"Сегодня, в 14.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), а с 9.00 до 15.00 промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы (Терновский район). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет".
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