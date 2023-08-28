Украинские фермеры нашли альтернативные методы и преуспели в выращивании этих вкусных ягод в других областях Украины - потому цены упали.

В этом году жители Украины ограниченно наслаждались известными арбузами из-за ряда печальных причин, которые уже всем известны. В частности, временная оккупация и заминированные поля в Херсоне стали помехой для выращивания бахчевых арбузов.

Однако украинские фермеры нашли альтернативные методы и преуспели в выращивании этих вкусных ягод в других областях Украины.

В первую очередь, Днепропетровская область отмечается как один из лидеров в этой области. Поэтому в Днепре резко упали цены на арбузы.

В частности, в Днепр привозят арбузы из Одесской, Харьковской областей и даже Закарпатья, где начали активно заниматься выращиванием этого популярного летнего лакомства.

Такое изменение производства привело к резкому снижению цены на арбузы в Днепре. Статистику о ценах на арбузы легко проследить. Так, если всего неделю назад за килограмм этих ягод приходилось платить около 25 гривен, то сейчас их можно найти за 20 гривен на любом шаге.

Особенно выгодно покупать арбузы на Центральном рынке "Озерка", в частности, на утреннем оптовом рынке, где цены могут опуститься даже до 7 гривен за килограмм.

В среднем в Днепре арбузы продаются по ценам 15-18 гривен за килограмм. Это означает, что при одном среднем размере арбуз придется выложить около 100 гривен.

Источник: Nashemisto .

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