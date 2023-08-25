Напомним, в ночь на 24 августа оккупанты обстреляли Днепр, попав в здание автовокзала. Известно, что пострадали люди.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадало около 10 человек.

В больницу попали три человека - 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет, известно, что они в состоянии средней тяжести.

У автовокзала находятся киоски, кафе, а также рынок.

В результате удара многие здания получили сильные повреждения, часть киосков была полностью уничтожена.

Однако сегодня, 25 августа, стало известно о том, что отправки по всем направлениям вернулись на платформы станции.

Также полностью возобновлена ​​продажа билетов безналично в кассах автовокзала.

Экспертиза здания не выявила критических повреждений, и было принято решение как можно быстрее возобновлять полноценную работу "Автовокзал Днепр".

Кроме того, междугородний автобусный транспорт прибывает на другие станции , в частности Курчатовский рынок и ТК "Славянка".

Пассажиры, которые едут в Запорожье, Кривой Рог, Марганец и Никополь, могут воспользоваться услугами автостанции №2.

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