Священник из Днепропетровщины представил перед судом из-за своих преступных действий во время военного вторжения России на территорию Украины. Соответствующее решение было принято Амур-Нижнеднепровским районным судом. Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда.
Так, суд в городе Днепр признал вину настоятеля Свято-Покровской церкви, принадлежащей Днепропетровской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), в содействии распространению розни.
Согласно сообщению прокуратуры, этот священник, родившийся в Новосибирске на территории россии и имеющий гражданство Украины с 2019 года, руководил каналом в одной из социальных сетей и публиковал сообщения, которые могли подпитывать религиозные конфликты среди украинцев.
То есть он разжигал вражду между прихожанами.
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"Он употреблял словосочетание в кавычках: "Православной церкви Украины" (ПЦУ), в переносном смысле, что показывает то, что эти названия приводятся с оттенком иронического отношения, что может вызвать у прихожан церкви чувство обиды", – говорится в тексте приговора суда.
Согласно судебному приговору, священник признан виновным за частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины. Ему был наложен штраф в размере 3400 гривен, а также более 9 тысяч гривен взыскания в пользу государства для покрытия расходов на привлечение экспертов.
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