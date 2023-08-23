Неприятная ситуация возникла в Днепропетровской области. Так, недавно в Никопольскую станцию скорой медицинской помощи поступило сообщение о ДТП. Прибыв на место происшествия, медицинские работники встретили травмированного мужчину, который рассказал о конфликте с подрезавшим и скрывшимся водителем. Пострадавший находился в перевернутом автомобиле, ставшем жертвой столкновения.
О событии подробнее рассказала в Фейсбуке медик Валентина Марченко.
Ситуация была настолько серьезной, что у мужчины диагностировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и нижней конечности.
Кроме травм, он был в высоко возбужденном состоянии и громко объяснял, как произошло событие: во время выезда из гаража его подрезал неизвестный микроавтобус, что привело к опрокидыванию автомобиля, после чего водитель скрылся.
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Травмированный мужчина был госпитализирован в одну из больниц Никополя. Однако через два часа полиция уже имела новый вызов: водителя, причинившего аварию, удалось задержать. Мужчина был в нетрезвом состоянии и проявлял агрессивное поведение.
Свидетели происшествия рассказали, что 70-летний водитель микроавтобуса даже в отделении полиции продолжил представление одного актера, взяв нож и порезал себя в грудной области. Его доставили в городскую больницу №4 в сопровождении полицейских.
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