Мужчина был в нетрезвом состоянии и проявлял агрессивное поведение.

Неприятная ситуация возникла в Днепропетровской области. Так, недавно в Никопольскую станцию ​​скорой медицинской помощи поступило сообщение о ДТП. Прибыв на место происшествия, медицинские работники встретили травмированного мужчину, который рассказал о конфликте с подрезавшим и скрывшимся водителем. Пострадавший находился в перевернутом автомобиле, ставшем жертвой столкновения.

О событии подробнее рассказала в Фейсбуке медик Валентина Марченко.

Ситуация была настолько серьезной, что у мужчины диагностировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и нижней конечности.

Кроме травм, он был в высоко возбужденном состоянии и громко объяснял, как произошло событие: во время выезда из гаража его подрезал неизвестный микроавтобус, что привело к опрокидыванию автомобиля, после чего водитель скрылся.

Травмированный мужчина был госпитализирован в одну из больниц Никополя. Однако через два часа полиция уже имела новый вызов: водителя, причинившего аварию, удалось задержать. Мужчина был в нетрезвом состоянии и проявлял агрессивное поведение.

Свидетели происшествия рассказали, что 70-летний водитель микроавтобуса даже в отделении полиции продолжил представление одного актера, взяв нож и порезал себя в грудной области. Его доставили в городскую больницу №4 в сопровождении полицейских.

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