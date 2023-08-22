Житель города Кривой Рог по имени Геннадий Анатольевич рассказал свою историю спасения от ракетного удара со стороны российской федерации утром 22 августа. Этот день мужчина называет своим "вторым днем рождения", поскольку он уцелел только с легким ранением.
Согласно его рассказу, российская ракета, летевшая над Кривым Рогом, нанесла значительные разрушения десяткам частных домов. Это свидетельство было зафиксировано местным телеканалом Первый городской.
Утром Геннадий Анатольевич находился в своем огороде, но внезапно решил пойти на кухню завтракать. Именно этот решительный шаг спас его жизнь, ведь он успел увидеть летевшую на него ракету. Вскоре после этого произошел взрыв, приведший к разрушениям и разбитым окнам. Главное ранение, полученное Геннадием, - это повреждение головы. Он отметил, что если бы он не успел вовремя зайти в дом, последствия могли быть гораздо серьезнее.
"Я просто только успел закрыть глаза руками, когда произошла взрывная волна... Так что сегодня – мой второй день рождения", – рассказал мужчина.
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Также он добавил, что в момент удара в доме находились его жена и внук, но с ними к счастью ничего плохого не произошло.
Напомним, что ранним утром 22 августа российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате взрыва было повреждено около 20 частных домов и линии электропередач.
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