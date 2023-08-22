Житель города Кривой Рог по имени Геннадий Анатольевич рассказал свою историю спасения от ракетного удара со стороны российской федерации утром 22 августа. Этот день мужчина называет своим "вторым днем ​​рождения", поскольку он уцелел только с легким ранением.

Согласно его рассказу, российская ракета, летевшая над Кривым Рогом, нанесла значительные разрушения десяткам частных домов. Это свидетельство было зафиксировано местным телеканалом Первый городской.

Утром Геннадий Анатольевич находился в своем огороде, но внезапно решил пойти на кухню завтракать. Именно этот решительный шаг спас его жизнь, ведь он успел увидеть летевшую на него ракету. Вскоре после этого произошел взрыв, приведший к разрушениям и разбитым окнам. Главное ранение, полученное Геннадием, - это повреждение головы. Он отметил, что если бы он не успел вовремя зайти в дом, последствия могли быть гораздо серьезнее.

"Я просто только успел закрыть глаза руками, когда произошла взрывная волна... Так что сегодня – мой второй день рождения", – рассказал мужчина.

Также он добавил, что в момент удара в доме находились его жена и внук, но с ними к счастью ничего плохого не произошло.

Напомним, что ранним утром 22 августа российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате взрыва было повреждено около 20 частных домов и линии электропередач.

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