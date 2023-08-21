В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло трагическое событие, в результате которого женщина потеряла жизнь, пытаясь спасти своего сына. Известно, что мужчина оказался в водоеме и начал тонуть, звал на помощь. Несчастный случай произошел в районе Гданцевки.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По имеющейся информации, мужчина занимался рыбалкой в водоеме неподалеку от водопада. В какой-то момент он зашел в воду водоема и попал в сильное течение - его жизнь оказалась в опасности.
Мать сына без раздумий бросилась на помощь, оставив свою одежду на берегу. Со временем, сын потеряв опору, начал держаться за мать – у него началась паника.
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Неравнодушные очевидцы происшествия вызвали спасателей. Они совершили извлечение мужчины и обнаружили без сознания женщину.
Трагедия произошла вечером 20 августа на реке Ингулец, у улицы Старовокзальная. Спасатели совершили спасательную операцию, доставая из воды мужчину и без сознания женщину. Усилия медиков также были направлены на восстановление состояния женщины, но к сожалению она подошла из жизни.
Мужчину проверили медицинские работники, и ему госпитализация не понадобилась. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 5 человек и одна единица пожарно-спасательной техники из Главного управления ГСЧС Украины в области.
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