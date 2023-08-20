В боях погибли украинские защитники, которые боронили Украину - Сергей Ключук и Эдуард Танчик.

На территории Днепропетровщины новая потеря - потеряны два военнослужащих в ходе войны. Речь идет об Эдуарде Танчике и Сергее Ключуке. Они преданно служили Украине и навсегда останутся в наших сердцах.

О трагической гибели Эдуарда Танчика было сообщено в пресс-службе городского совета Никополя.

Когда в Украине началась полномасштабная война, Эдуард Викторович сразу добровольцем пошел в Никопольскую терроборону, а затем и в ряды ВСУ. Он стал военнослужащим Никопольского зенитного ракетного полка, механиком отделения боевого управления радиотехнической батареей. Служил ответственно, за что получил позывной "Танк". Был уверен, что Украина обязательно победит жестокого врага.

17 августа 2023 года Эдуард Викторович скончался в больнице Днепра. Ему было 55 лет, у Защитника Украины осталась жена, двое сыновей и три внучка.

Также в боях погиб Сергей Ключук, который родом был из Новомосковска, об этом сообщил городской голова Сергей Резник.

Эта трагедия произошла вблизи сел Пятихатки и Жеребянки на территории Запорожской области.

"Эта потеря стала большим ударом для нашей общины. Война отобрала у нас еще одну замечательную личность и оставила в сердце лишь бессмертную боль, которую мы все вместе делим с родными и близкими Сергея", – говорится в сообщении.

Последние новости Украины:

Напомним, взрывы гремели всю ночь, враг беспощадно бил по Днепропетровщине.

Как писала Politeka, на Днепропетровщине при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного

Также Politeka сообщала, непогода в Днепре натворила бед, кадры последствий.