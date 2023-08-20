В Кривом Роге жители жалуются на запах и цвет воды, более того, они боятся ее употреблять.
Так, местная жительница Татьяна живет на 9-м этаже, поэтому напор воды слабый. Также воду подают по графику, утром и вечером.
Однако Татьяну жалуется на качество воды.
"Качества я хочу лучше. Потому что эта вода непригодна для потребления. Ни для чего она не пригодна. Даже для стирки. Она очень рыжего цвета, как из какого-то болота. Нам никто не собирается делать пересчет за воду. Они считают, что у нас вода качественная", - жалуется женщина.
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Еще одна жительница Алина, живущая на 9-м этаже, сообщила, что для приготовления пищи покупает воду.
"Мы не можем готовить еду, мы не можем постирать, эта вода пригодна только для канализации. Она идет, как жижа. Коричневого цвета, у нее специфический запах", - добавила Алина.
Житель Виталий звонил в Кривбассводоканал и горсовет, однако ответа о качестве воды не получил. Также он добавил, что у него вышла из строя бытовая техника - в половине бойлера - щебень, как ржавчина. Также он добавил, что стиральная машинка тоже сломалась, потому что забился насос.
Источник: Суспільне.
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