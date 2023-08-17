В центре Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие на выезде с моста.

Так, местные телеграмм-каналы публикуют первую информацию об жутком дорожно-транспортном происшествии в центре Днепра.

В частности, телеграмм-канал "Реальный Днепр" сообщает , что в результате аварии изуродованы автомобили и пострадал.

"Перед ТУ "Новый центр" на выезде с моста произошло масштабное ДТП. В результате автотрости пострадал мотоциклист, изуродовано три автомобиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на 15:30 на выезде в сторону улицы Коцюбинского тянется пробка.

Напомним, недавно в Днепре на площади цинично ограбили защитника.

Так, в Днепре на Вокзальной площади ограбили военного.

37-летний военный приехал в Днепр на лечение. В какой-то момент к нему подошли трое неизвестных мужчин - один из которых отобрал у военнослужащего два мобильных телефона.

Грабитель попытался скрыться с места преступления, но его задержала рядом патрульная полиция.

Мужчина попытался вырваться и убежать, поэтому полицейские надели на него наручники.

Выяснилось, что злоумышленник находится в розыске в Синельниковском районе.

Все подробности инцидента с военным выясняются, официальных комментариев пока не было.

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Как писала Politeka, в Днепропетровской области при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного.

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