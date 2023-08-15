В Павлограде произошло ДТП, водитель ГАЗ сбил ехавшую на электросамокате 12-летнюю девочку.

Сообщается, что инцидент произошел около 18:47.

По предварительным данным установлено, что потерпевшая девочка пересекала проезжую часть по переходу, когда горел "красный" свет.

В этот момент ребенка сбил автомобиль, девочка сломала ключицу и голень.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в Днепре.

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области факт ДТП подтвердили, однако никаких комментариев по поводу аварии и виновника не предоставили.

Все подробности выясняются.

Источник: Информатор.

Напомним, недавно в ужасном ДТП погиб волонтер из Днепра, который занимался перевозкой тел покойных воинов. К сожалению, спасти его не удалось.

Трагическая авария произошла, когда волонтер выполнял задачи по перевозке тел погибших защитников Украины в места их окончательного захоронения в рамках Гуманитарного проекта ВСУ.

После смерти Павла Белкова осталась одинокая его мать, инвалид I группы, для которой он был единственным сыном.

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