В Павлограде произошло ДТП, водитель ГАЗ сбил ехавшую на электросамокате 12-летнюю девочку.
Сообщается, что инцидент произошел около 18:47.
По предварительным данным установлено, что потерпевшая девочка пересекала проезжую часть по переходу, когда горел "красный" свет.
В этот момент ребенка сбил автомобиль, девочка сломала ключицу и голень.
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В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области факт ДТП подтвердили, однако никаких комментариев по поводу аварии и виновника не предоставили.
Все подробности выясняются.
Источник: Информатор.
Напомним, недавно в ужасном ДТП погиб волонтер из Днепра, который занимался перевозкой тел покойных воинов. К сожалению, спасти его не удалось.
Трагическая авария произошла, когда волонтер выполнял задачи по перевозке тел погибших защитников Украины в места их окончательного захоронения в рамках Гуманитарного проекта ВСУ.
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