В городе Кривой Рог на Днепропетровщине произошло трагическое событие, когда у 11-летнего ребенка взорвалась батерейка, которую она держала в руках. Этот ужасный инцидент привел к серьезным травмам для мальчика, и его сейчас лечат в больнице. Об этом подробнее сообщили в Telegram-канале "Свои. Кривой Рог".

Ребенок произрастает в большой семье, а в момент инцидента его мать была на работе. Дома вместе с 11-летним мальчиком был его 14-летний брат, в тот момент находившийся в другой комнате.

По сообщению женщины, батейка лежала в комнате под воздействием солнечного света. Когда мальчик взял ее в руки, произошел неожиданный взрыв.

Ребенка срочно госпитализировали в местную больницу с многочисленными обломочными ранениями грудной клетки и рваными ранами на пальцах правой руки.

Полиция провела разговор с матерью мальчика, которая, кроме воспитания троих детей, тоже работает на работе.

В комментариях украинцы желали мальчику скорейшего выздоровления: "Поправляйтесь", "Самого быстрого выздоровления малышу, а маме сил и терпения", "Малышу выздоровления".

Ранее в Кривом Роге также произошла трагедия, когда 11-месячная девочка упала из окна второго этажа. Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами. В этот момент мать покинула квартиру всего на несколько минут, взрослым смотрительницей была 18-летняя сестра.

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