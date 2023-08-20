Во время военного конфликта в Украине отмечают необходимость воздержания от публикаций и распространения фотографий и видео, касающихся ракетных атак и их последствий. Однако, несмотря на это, один из жителей Днепра снял и распространил видео атаки, произошедшей 15 мая. Видео с его извинением распространилось в сети .

Это действие привело к распространению видео в социальных сетях, а также его доступности потенциальным противникам.

Согласно сообщению украинских СМИ, после этого инцидента представители Службы безопасности Украины (СБУ) нашли этого блоггера и посетили его.

По предварительным данным, этот мужчина, по имени Александр Колесниченко, имел предыдущую криминальную историю. Он местный мажор с условным сроком мошенничества. Днем рассекает на крутых тачках, а ночью - делает вид блогера. Отмечается также, что его жена известна в медийном мире, в частности, как участница проектов "Супермодель по-украински" и "От пацанки до барышни".

После визита представителей СБУ Колесниченко опубликовал в сети видеообращение, в котором извинился за свои действия и обещал воздерживаться от подобных акций в будущем.

В комментариях едва сдерживали эмоции, критикуя мужчину: "И толку от его извинений", "Имбицил бородатый....", "Пока за такие действия будут приниматься только извинения - это будет продолжаться. извинения - неадекватное наказание причиненному", "Вы серьезно ? И это все?".

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