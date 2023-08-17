Врачебное вмешательство было выполнено Яковом Яковидом, хирургом, который продолжает работать в больнице и осуществляет хирургические операции.

В июне этого года в Кривом Роге на Днепропетровщине произошло трагическое событие – 22-летняя Алина Мухина скончалась после пластической операции на груди. Во-первых, считалось, что ее смерть была вызвана отравлением медицинскими препаратами, однако дальнейшая судебно-медицинская экспертиза выявила другую причину.

Согласно результатам экспертизы, у нее было – септическое поражение организма. Это осложнение вызвало развитие полиорганной недостаточности, повлекшее смерть Алины.

После операции на груди у девушки начались гнойно некротические изменения в послеоперационных ранах. Ее состояние ухудшилось быстрым ростом анемии и увеличением размеров всех внутренних органов из-за септического процесса.

Значительных признаков тяжелых осложнений от отравления во время оперативного вмешательства не было обнаружено. В начале врачи больницы, где провели операцию, считали, что Алина умерла из-за отравления медикаментами.

Патологоанатом, проведший аутопсию, указал, что он не имел доступа к медицинской документации относительно пациентки перед самой операцией.

Некоторые результаты лабораторных исследований, проведенных при лечении Алины в больнице, также вызывали его сомнения. Поэтому специалист отметил необходимость проведения комиссионной экспертизы для рассмотрения причинно-следственных связей между операцией, лечением и смертью пациентки.

Среди прочго, врачебное вмешательство было выполнено Яковом Яковидом, хирургом, который продолжает работать в больнице и осуществляет хирургические операции.

Источник: "Свої. Кривий Ріг".

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