В Днепре действует комендантский час, в течение которого нельзя находиться на улицах без спецразрешения.

Однако во время действия комендантского часа случались случаи, когда развлекательные заведения продолжали принимать посетителей.

В комендантский час в ресторанах и кафе запускали фейерверки и громко отмечали праздники.

Поэтому в горсовете Днепра решили исправить эту ситуацию.

На сайте горсовета Днепра появился проект решения исполкома о сокращении времени работы общепита.

Таким решением городские власти планируют запретить работать ресторанам и кафе уже за час до наступления комендантского часа.

Источник: Информатор со ссылкой на проект решения исполкома Днепра.

Напомним, в Днепре на площади цинично ограбили защитника.

37-летний военный приехал в Днепр на лечение. В какой-то момент к нему подошли трое неизвестных мужчин - один из которых отобрал у военнослужащего два мобильных телефона.

Грабитель попытался скрыться с места преступления, но его задержала рядом патрульная полиция.

Мужчина попытался вырваться и убежать, поэтому полицейские надели на него наручники.

Выяснилось, что злоумышленник находится в розыске в Синельниковском районе.

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