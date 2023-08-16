Однако во время действия комендантского часа случались случаи, когда развлекательные заведения продолжали принимать посетителей.
В комендантский час в ресторанах и кафе запускали фейерверки и громко отмечали праздники.
Поэтому в горсовете Днепра решили исправить эту ситуацию.
На сайте горсовета Днепра появился проект решения исполкома о сокращении времени работы общепита.
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Таким решением городские власти планируют запретить работать ресторанам и кафе уже за час до наступления комендантского часа.
Источник: Информатор со ссылкой на проект решения исполкома Днепра.
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37-летний военный приехал в Днепр на лечение. В какой-то момент к нему подошли трое неизвестных мужчин - один из которых отобрал у военнослужащего два мобильных телефона.
Грабитель попытался скрыться с места преступления, но его задержала рядом патрульная полиция.
Мужчина попытался вырваться и убежать, поэтому полицейские надели на него наручники.
Выяснилось, что злоумышленник находится в розыске в Синельниковском районе.
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