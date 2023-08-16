Так, в Днепре на площади Вокзальной ограбили военного.

37-летний военный приехал в Днепр на лечение. В какой-то момент к нему подошли трое неизвестных мужчин - один из который отобрал у военнослужащего два мобильных телефона.

Грабитель попытался убежать с места преступления, но его задержала патрульная полиция, которая находилась рядом.

Мужчина попытался вырваться и сбежать, поэтому полицейские надели на него наручники.

Выяснилось, что злоумышленник находится в розыске в Синельниковском районе.

Все подробности инцидента с военным выясняются, официальных комментариев пока не было.

Источник: "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в городе Павлоград в Днепропетровской области, 7 августа во время выполнения военной службы на посту было обнаружено тело 33-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины.

По данным полиции, у мужчины был обнаружен прострел в голову из автомата. Правоохранители рассматривают этот случай как самоубийство, однако жена погибшего выражает недоверие этой версии и считает, что ее муж не совершил это добровольно.

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Как писала Politeka, в Днепропетровской области при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного.

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