В последний раз жена разговаривала с мужем менее чем за час до его смерти. Женщина отмечает странные обстоятельства, которые заметила.

В городе Павлоград в Днепропетровской области, 7 августа во время выполнения военной службы на посту было обнаружено тело 33-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины по имени Максим Косоног.

По данным полиции, у мужчины был обнаружен прострел в голову из автомата. Правоохранители рассматривают этот случай как самоубийство, однако жена погибшего выражает недоверие этой версии и считает, что ее муж не совершил это добровольно.

Алена Косоног поделилась, что вместе с Максимом они воспитывали двух дочерей в возрасте 8 и 3 лет и планировали третьего ребенка. За день до трагедии пара выбирала новый автомобиль.

Жена рассказывает, что в день трагедии военная часть должна была анонсировать списки тех, кто будет переведен в другую роту. Рота также должна была отправиться на полигон, а после этого – на передовую. По словам Алены Косоног, Максим был готов к этому, готовил необходимые вещи и уверял семью, что все будет хорошо.

В последний раз она разговаривала с мужем менее чем за час до его смерти. Женщина отмечает странное обстоятельство: после разговора Максим выслал ей сообщение с номером телефона командира роты и именем парня, с которым он стоял на посту. Раньше он никогда не рассказывал ей, с кем находится.

Алена Косоног утверждает, что информация от правоохранителей и военных по поводу обстоятельств смерти ее мужа расходится.

"Мне сказали, что он был на посту сам. Большое расхождение в их показаниях о том, как они его нашли. Сначала мне психолог сказал, что он не вышел из поста в определенный момент, не сообщив о ситуации, и тогда была отправлена ​​оперативная группа на его поиски. Другие утверждают, что услышали выстрел и отправились проверить, что произошло", - делится Алена Косоног.

По словам женщины, из фотографий, которые она видела у следователя, и характерных ран на теле мужчины, видно, что пуля вошла сзади в затылок, а вышла впереди.

Также, на фото из окопа, где был найден ее муж, не было видно следов крови. Тот же окоп, по словам женщины, был зарыт в тот же день и возведен заново. Но это еще не всё.

"Меня очень удивило в морге то, что ногти у него были вырезаны до мяса, очень аккуратно. Не понимаю, зачем это осуществлялось... Он всегда был ухожен и опрятен", - рассказывает жена погибшего.

Источник: ТСН.

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