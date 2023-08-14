Защитники из Днепропетровщины преданно служили Украине и навсегда останутся в наших сердцах.

В результате недавних боевых действий на Донбассе погибли двое военных, которые происходили из Каменского района Днепропетровщины – каменчанин Александр Россол и Валерий Мищенко из Верхнеднепровской общины. Они преданно служили Украине и навсегда останутся в наших сердцах.

О трагической гибели Александра Россола сообщил городской голова Каменского, Андрей Белоусов, в своем Telegram -канале.

Родился Александр 19 июля 1973 года. В 1991 году он окончил ПТУ №26 и исполнил военную обязанность в 1991-1993 годах. Предварительно он работал на птицефабрике в селе Светлое. Вступил в состав Вооруженных сил Украины в августе предыдущего года. Трагически погиб 30 июня в бою вблизи Роздоловки Донецкой области.

У него остались сын и отец. Похоронили воина 11 августа в родном городе.

"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника. Доземный поклон, вечная память и слава Герою!", - написал городской голова Каменского.

О смерти Валерия Мищенко было сообщено на Facebook-странице Верхнеднепровской общины. Валерий родился 6 сентября 1999 года и имел звание солдата. Он служил пулеметчиком в роте охраны воинской части солдат.

Трагически погиб 7 августа от полученных ранений во время обстрела, совершенного российскими войсками в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. Воина похоронили 12 августа в селе Ганновка.

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