Мошенники пользуются военным положением и мобилизацией, чтобы обокрасть украинских военных, а также родственников украинских защитников. Недавно в Днепре произошло несколько неприятных ситуаций, в которые были втянуты бойцы ВСУ. В частности, украинских защитников обворовали.
На днях в Днепре произошла кража из автомобиля военнослужащего, инцидент произошел недалеко от парка "Зеленая роща". По сообщению, неизвестные ночью проникли в автомобиль, выломали стекло и украли важную амуницию.
Личность злоумышленников остается неизвестной. Журналисты уже обратились в полицию для получения комментария. Также поступила информация, что в соответствии с данным инцидентом правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские активно работают над установлением лиц, замешанных в этом преступлении. Расследование продолжается.
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К тому же, ночью 7 августа по улице Надежды Алексеенко, ранее известной как улица Чичерина, неизвестные совершили кражу из автомобиля, разбив его стекло и украв оттуда бронежилет и военные берцы.
В полиции сообщили, что в отношении этого инцидента начато уголовное производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас занимаются установлением лиц, причастных к этой краже.
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