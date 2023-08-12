На фронте потеряли жизнь двое военнослужащих из Днепропетровщины - житель Криворожья Дмитрий Кобешов и житель Новомосковского района Константин Фадеев.
О Дмитрии Кобешове, погибшем воине, указано на официальной странице предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", где он работал сотрудником.
Дмитрий служил горным мастером в шахтоуправлении горного департамента. Его призвали в Вооруженные силы 21 марта 2023 года, и он отозвался на этот вызов без колебаний.
В течение некоторого времени его считали пропавшим без вести, однако установлено, что Дмитрий погиб 25 июня этого года в боевых действиях возле села Роздоловка в Бахмутском районе Донетчины.
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"Когда поступило известие о его пропаже без вести, мы до последнего верили и надеялись, что Дмитрий жив. К сожалению, не сбылось. Герой погиб, но всегда будет жить в наших сердцах", - добавили его коллеги.
По поводу Константина Фадеева, другого погибшего воина, городской голова Новомосковска Сергей Резник сообщил о его смерти в своем Telegram-канале. Константин имел воинское звание старшего сержанта и служил в механизированном взводе. Погиб он в бою с русскими войсками.
"Константин погиб в бою, отдав жизнь за всех нас.
Боль, слезы и отчаяние чувствует народ Украины, когда погибают наши защитники. Мы никогда не изменим их памяти, будем вечно помнить их подвиги", - добавил городской голова Новомосковска.
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