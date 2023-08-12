Сейчас известно об 11 пострадавших, среди них — 5 взрослых и 6 детей. К сожалению, одного ребенка спасти не удалось, накануне ночью 11-летний мальчик скончался.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепараты для внутривенного наркоза, применявшиеся при проведении операций.
В больнице продолжаются следственные действия, работает соответствующая комиссия и правоохранители.
"На партию подозреваемых в побочном действии препаратов наложен карантин и изъят из обращения в медучреждении. Также Госврачслужба проводит собственное расследование, по результатам которого будет принимать соответствующие управленческие решения", — заявили в Минздраве.
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Сообщается, что медицинские препараты больница закупала самостоятельно, а не получала через централизованные закупки.
Пострадавших пациентов перевели в другие медучреждения. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести. Взрослых пациентов доставили в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, двое из них в тяжелом состоянии, за их жизни продолжают бороться медики.
Возбуждено уголовное дело о возможном небрежном исполнении профессиональных обязанностей медицинским персоналом, что привело к серьезным последствиям для несовершеннолетних пациентов, согласно ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса.
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