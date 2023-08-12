В городе Днепр начато расследование возможного небрежного исполнения обязанностей медицинским персоналом. Информация об этом опубликована на официальном сайте прокуратуры Днепропетровской области.

По данным производства, в одной из больниц города были проведены оперативные вмешательства для 4 взрослых и 5 детей от 3 до 17 лет.

После операций несколько пациентов стали чувствовать себя хуже, чем до операции, а их состояние стало угрожать жизни.

Предварительное расследование начато в рамках уголовного дела о возможном небрежном исполнении профессиональных обязанностей медицинским персоналом, что привело к серьезным последствиям для несовершеннолетних пациентов в соответствии с частью 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия, в ходе которых устанавливаются все подробные обстоятельства происшествия и выясняется роль медицинских работников в этом инциденте.

Расследование было открыто на основании сообщения Днепропетровской областной военной администрации.

Недавно у Днепра произошел схожий скандал с местными врачами. Так, в Днепре отдали под суд врача-рентгенолога городской больницы. Во время флюорографии она не диагностировала у пациентки злокачественную опухоль в груди.

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