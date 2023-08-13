Скандальная блоггерша из Днепра недовольна тем, что украинцы, живущие в западных регионах нашей страны, общаются между собой на украинском языке и требуют этого от жителей других городов.

Скандальная блоггерша из Днепра Анна Алхим, оскорбительно высказалась о жителях запада Украины, и назвала их «заводом деб*лов».

Видеозапись она опубликовала на личной странице в Instagram, однако утром 11 августа закрыла свой профиль.

«Если вам не нравится, можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде, и никто из них не высказывается так, как вы. Каково было мое содержание – это соответствие действительности. Аргументируйте, если хотите сказать, что я ложь опубликовала. Это чистая правда», - заявила скандальная блоггерша.

"И как она не боится по улице ходить? Странно, что ее за эти вы*еры еще не прилетело ни от кого",

"Да чего она еще на свободе?"

"Вы забыли где живете?"

"Если бы мы разговаривали на своем родном языке то россиянам некого было освобождать. Поэтому они считают, если разговаривают на русском языке это означает что "это русские теретории",

"Без права возвращения в Украину, отправить за кораблем к уралу!!",

"Значит мы на Западе Украины на правильном пути", - пишут украинцы в сети.

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