Злоумышленник полностью скопировал один очень известный николаевский телеграмм-канал.

Как сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, мошенник из настоящего телеграмм-канала копировал сообщение о сборе в поддержку ВСУ.

Аферист менял номер банковской карты или ссылку на «банке сбора» на собственные банковские счета и публиковал свои данные в фейковом канале.

Мошенник присваивал деньги неравнодушных украинцев, а деньги тратил на собственные развлечения в онлайн казино, рестораны и т.д.

Установлено более 100 человек, совершивших перечисление на карточку злоумышленника под видом объявленных сборов для защитников.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в городе Кривой Рог в Днепропетровской области произошла скандальная ситуация, когда женщине с тремя детьми отказали в доступе к укрытию в местном дворце культуры.

Более того, такое решение там объяснили якобы из-за наличия с ней домашнего любимца – пса по имени Оливер.

Отмечается, что, к счастью, это событие имело место не во время тревоги, а во время так называемой разведки. Женщина с многодетной семьей решила обратиться в полицию для выяснения их прав в будущем.

В результате представители дворца культуры обещали, что в будущем все будут пускаться без ограничений.

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