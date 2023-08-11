Злоумышленник полностью скопировал один очень известный николаевский телеграмм-канал.
Как сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, мошенник из настоящего телеграмм-канала копировал сообщение о сборе в поддержку ВСУ.
Аферист менял номер банковской карты или ссылку на «банке сбора» на собственные банковские счета и публиковал свои данные в фейковом канале.
Мошенник присваивал деньги неравнодушных украинцев, а деньги тратил на собственные развлечения в онлайн казино, рестораны и т.д.
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Установлено более 100 человек, совершивших перечисление на карточку злоумышленника под видом объявленных сборов для защитников.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в городе Кривой Рог в Днепропетровской области произошла скандальная ситуация, когда женщине с тремя детьми отказали в доступе к укрытию в местном дворце культуры.
Более того, такое решение там объяснили якобы из-за наличия с ней домашнего любимца – пса по имени Оливер.
Отмечается, что, к счастью, это событие имело место не во время тревоги, а во время так называемой разведки. Женщина с многодетной семьей решила обратиться в полицию для выяснения их прав в будущем.
В результате представители дворца культуры обещали, что в будущем все будут пускаться без ограничений.
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