Районный суд Жовтневого района Кривого Рога в Днепропетровской области объявил приговор 25-летнему жителю города, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом подробно сообщили на сайте суда.
По информации суда, осенью 2022 года военно-врачебная комиссия признала обвиняемого пригодным к военной службе, и ему была вручена повестка с отметкой "к особому распоряжению" под личную подпись. Однако у обвиняемого не было оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации.
Тем не менее, в назначенный день и время мужчина не явился в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправки в воинскую часть и последующий призыв в Вооруженные Силы Украины.
На судебном заседании обвиняемый не признал свою вину. Суд установил для него наказание в виде лишения свободы на длительный срок – 3 года.
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Приговор может быть оспорен в течение 30 дней с момента его оглашения.
Также осужден житель Тернопольской области за уклонение от призыва. Во время суда житель села Печирная признал свою вину в том, что, хотя прошел медицинское освидетельствование и получил повестку, он не явился в военкомат, объяснив это отсутствием семьи и нежеланием идти на войну. Однако на судебном заседании обвиняемый не признал свою вину. Суд назначил ему аналогичное наказание – лишение свободы на 3 года.
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