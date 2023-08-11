В городе Кривой Рог в Днепропетровской области произошла скандальная ситуация, когда женщине с тремя детьми отказали в доступе к укрытию в местном дворце культуры. Более того, такое решение там объяснили якобы из-за наличия с ней домашнего любимца – пса по имени Оливер.
Отказав в доступе к укрытию, сотрудники дворца "Мистецький" ссылались на внутреннее распоряжение директора по запрету входа в укрытие вместе с животными. Однако это действие является правовым нарушением и наказывается административным штрафом.
Отмечается, что, к счастью, это событие имело место не во время тревоги, а во время так называемой разведки. То есть мама с тремя детьми проверяли украинки, которые находятся рядом с их домом.
Женщина с многодетной семьей решила обратиться в полицию для выяснения их прав в будущем.
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В результате оказалось, что вход в укрытие с домашними животными разрешен во время тревоги. Представители дворца культуры обещали, что в будущем все будут пускаться без ограничений.
"Многодетной маме пришлось обращаться в полицию за разъяснениями на будущее. Конечно, вход в укрытие разрешен с четвероногими в тревогу. Во время разговора с журналистами в ПК пообещали, что будут пускать всех", – отмечается в сообщении журналистов.
Таким образом, вопрос о возможности нахождения домашних животных в случае эвакуации в укрытие был урегулирован в соответствии с законом.
Источник: "Свои. Кривой Рог".
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