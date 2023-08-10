В ужасном ДТП погиб волонтер из Днепра, который занимался перевозкой тел покойных воинов. К сожалению, спасти его не удалось.

О трагедии сообщили днепровские СМИ и Телеграмм-каналы. Кроме того, Днепр Оперативный опубликовал кадры с места трагического ДТП.

Трагическая авария произошла, когда волонтер выполнял задачи по перевозке тел погибших защитников Украины к местам их окончательного захоронения в рамках Гуманитарного проекта ВСУ "НА ЩИТІ". Инцидент произошел неподалеку от Новоархангельска Кировоградской области около 8 утра. К сожалению, этот рейс стал последним для Павла Белкова – спасти его не удалось.

Второй водитель рефрижератора получил травмы и находится в больнице. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Согласно словам друзей погибшего, Павел был выдающейся личностью – надежным и искренним другом. Для него помощь в перевозке тел усопших защитников была настоящим призванием.

После смерти Павла Белкова осталась одинокая его мать, инвалид I группы, для которой он был единственным сыном. Друзья Павла начали сбор средств для организации погребения и помощи его матери. Если кто-то желает приобщиться, может перечислить средства на карту – 5375 4112 0772 9554 (Монобанк).

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