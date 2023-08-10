В ужасном ДТП погиб волонтер из Днепра, который занимался перевозкой тел покойных воинов. К сожалению, спасти его не удалось.
О трагедии сообщили днепровские СМИ и Телеграмм-каналы. Кроме того, Днепр Оперативный опубликовал кадры с места трагического ДТП.
Трагическая авария произошла, когда волонтер выполнял задачи по перевозке тел погибших защитников Украины к местам их окончательного захоронения в рамках Гуманитарного проекта ВСУ "НА ЩИТІ". Инцидент произошел неподалеку от Новоархангельска Кировоградской области около 8 утра. К сожалению, этот рейс стал последним для Павла Белкова – спасти его не удалось.
Второй водитель рефрижератора получил травмы и находится в больнице. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Новое бедствие обрушилось на россию после наводнений и пожаров: "Я думала, это дым, а это…"
Угроза полного окружения: оккупанты решили устроить ВСУ ловушку в Авдеевке
Трагедией обернулись развлечения под Киевом: идет борьба за жизнь 13-летнего Никиты
Гроб утопает в цветах: в Москве хоронят знаменитую актрису и певицу
Согласно словам друзей погибшего, Павел был выдающейся личностью – надежным и искренним другом. Для него помощь в перевозке тел усопших защитников была настоящим призванием.
После смерти Павла Белкова осталась одинокая его мать, инвалид I группы, для которой он был единственным сыном. Друзья Павла начали сбор средств для организации погребения и помощи его матери. Если кто-то желает приобщиться, может перечислить средства на карту – 5375 4112 0772 9554 (Монобанк).
Последние новости Украины:
Напомним, взрывы гремели всю ночь, враг беспощадно бил по Днепропетровщине.
Как писала Politeka, на Днепропетровщине при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного
Также Politeka сообщала, непогода в Днепре натворила бед, кадры последствий.