В медицинском учреждении на Днепропетровщине сейчас лечат 11-летнего Никиту, раненного во время российского удара по Покровску, который находится в Донецкой области. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Согласно его информации, мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с переломами и ожогами.

Никита рассказывает, что не может припомнить звук взрыва. Он только почувствовал, когда очутился в полностью разрушенной квартире. Он рассказывает, что было очень тяжело и он громко кричал, когда его придавило плитой. Благодаря спасателям Никиту спасли одними из первых.

За последние 24 часа состояние мальчика стабилизировали. Сейчас он находится на реанимации, но его жизни уже ничего не угрожает.

"Никита остается боевым по духу. Он любит математику и мечтает стать инженером, чтобы строить ракеты, которые будут лететь в космос и защищать Украину", - добавил глава областного совета.

Напомним, что в результате ракетного удара 7 августа в Покровске Донецкой области погибли девять человек, а 82 получили ранения, включая двоих детей.

Из раненых, 29 человек – работники полиции, 7 – спасатели, и 2 – дети. По предварительным данным, предоставленным прокуратурой, российские военные атаковали город ракетами "Искандер".

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