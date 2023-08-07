Местные жители вспоминают о Владимире только с лучших сторон, описывая его как "золотого ребенка".

27 июля во время выполнения боевых задач в составе военного подразделения под Бахмутом погиб солдат-добровольец Владимир Кошеленко, которому должно было исполниться двадцать лет. Он служил по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Софиевская территориальная поселковая община сообщила об этом в Facebook.

Владимир Иванович Кошеленко родился 23 сентября 2003 года и проживал в поселке Софиевка в Днепропетровской области. Уже в возрасте 18 лет, в конце октября 2021 года, он добровольно подписал контракт и отправился на военную службу.

Молодой защитник имел много мечтаний и планов, желал иметь свой дом и семью, в частности, потому, что вырос в многодетной семье. Однако судьба изменилась 24 февраля 2022, когда масштабная война началась на Родине.

"Война уносит лучших, самых преданных, тех, у кого еще ждала целая жизнь впереди, а так ему навсегда останется 19 лет", – говорится в сообщении общины.

Владимир Кошеленко служил в составе 92-й ОМБр и исполнял обязанности в пулеметном взводе второй стрелковой роты первого стрелкового батальона. Трагедия произошла 27 июля, когда он во время выполнения боевого задания погиб вблизи населенного пункта Клищиевка в Бахмутском районе Донецкой области.

Местные жители вспоминают о Владимире только с лучших сторон, описывая его как "золотого ребенка". Он был чувствительным, доброжелательным, заботливым, честным, порядочным, трудолюбивым сыном и братом, а также верным другом. Владимир всегда стремился помогать другим, отзывался по просьбе и никогда не стоял в стороне от проблем других.

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