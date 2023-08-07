По этому факту полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

В Криворожском районе Днепропетровщины был обнаружен мужчина, совершивший вандализм над могилами воинов, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину. Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Кроме того, в сети опубликовали видео происшедшего.

По предварительным данным, злоумышленник сорвал семь флагштоков с государственными флагами, установленными на могилах.

Правоохранители установили, что подозреваемым может быть 63-летний местный житель и уже проводят необходимые следственные действия.

Канал "Дніпро оперативний" разместил видео, снятое мамой одного из погибших защитников Украины. Женщина пришла на могилу к своему сыну и с большим беспокойством обнаружила, что флаг Украины был сорван у могилы. Подобные случаи издевательства произошли и у могил других украинских воинов.

"У нас крик души. Нелюди. Поиздевались над могилами наших защитников. Поломали флагшток, сорвали флаг. Наши сыновья, наши дети, родители, мужчины защищали нашу Украину, а изверги такое сделали на могилах. У меня нет слов. Нам еще нужно пережить еще такое горе, потому что наших воинов никто не ценит", - говорит женщина на видео, которая сдерживает слезы.

По этому факту полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за поругание над могилой, другим местом захоронения или телом умершего. Следствие продолжается.

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