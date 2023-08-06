Известный врач из Днепра скончался на 65-м году жизни.

Жизнь врача-педиатра Александр Клименко оборвалась на 65-м году жизни.

В Днепре скончался известный врач-педиатр Александр Клименко, он лечил не одно поколение детей.

Выдающемуся врачу было всего 64 года.

Известно, что Александр Иванович работал в поликлинике на ж/м Калиновский, а затем на Калнышевском.

Последние годы своей жизни он был семейным врачом в Oxford Medical на Калиновой. Александр Клименко посвятил спасению детей более 40 лет своей жизни.

За свой многолетний опыт врач-педиатр помог тысячам семей, за что они будут ему безгранично благодарны.

"Это был большой профессионал и в то же время очень искренний, добрый, светлый человек. С детьми находил взаимопонимание мгновенно, они его очень любили. Чувство юмора было прекрасно, заряжалось оптимизмом", - говорится в сообщении.

О причине смерти медика пока ничего не известно.

Источник: nashemisto .

Напомним, на Днепропетровщине было обнаружено тело мужчины, которого искали два дня.

Мужчина исчез во время купания в пруду на Синельниковщине.

Местные спасатели пропавшего мужчины не обнаружили. 2 августа к поисковым работам уже присоединились водолазы-спасатели облцентра.

К сожалению, мужчина погиб, тело 29-летнего утонувшего обнаружили в 4-х метрах от берега, на глубине 3,5 метров.

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