Жизнь врача-педиатра Александр Клименко оборвалась на 65-м году жизни.
В Днепре скончался известный врач-педиатр Александр Клименко, он лечил не одно поколение детей.
Выдающемуся врачу было всего 64 года.
Известно, что Александр Иванович работал в поликлинике на ж/м Калиновский, а затем на Калнышевском.
Последние годы своей жизни он был семейным врачом в Oxford Medical на Калиновой. Александр Клименко посвятил спасению детей более 40 лет своей жизни.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Тяжелые бои за Угледар: перед ВСУ открылось перспективное направление
Украинка с семьей оказалась в эпицентре катастрофы в Грузии: на месте трагедии найдено 12 тел
Россия устроит украинцам снова ад зимой, что известно: "Террор увеличится..."
Ведущая "1+1" Мазур ошеломила невероятным знаком с неба: "Победа Украины уже скоро!"
За свой многолетний опыт врач-педиатр помог тысячам семей, за что они будут ему безгранично благодарны.
"Это был большой профессионал и в то же время очень искренний, добрый, светлый человек. С детьми находил взаимопонимание мгновенно, они его очень любили. Чувство юмора было прекрасно, заряжалось оптимизмом", - говорится в сообщении.
О причине смерти медика пока ничего не известно.
Источник: nashemisto .
Напомним, на Днепропетровщине было обнаружено тело мужчины, которого искали два дня.
Мужчина исчез во время купания в пруду на Синельниковщине.
Местные спасатели пропавшего мужчины не обнаружили. 2 августа к поисковым работам уже присоединились водолазы-спасатели облцентра.
К сожалению, мужчина погиб, тело 29-летнего утонувшего обнаружили в 4-х метрах от берега, на глубине 3,5 метров.
Последние новости Украины:
Опасная продукция появилась на полках магазинов, срочное предупреждение: есть риск получить....
Как еще Politeka сообщала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео потасовки: чем все закончилось.
Также Politeka писала, что скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе.