В Украину завезли опасный продукт с токсическими элементами.

В Днепропетровскую область могла попасть опасная продукция.

Об опасном продукте сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

Специалисты Госпродпотребслужбы предупреждают об опасном кофе.

В Украину его завезли из Австрии.

В молотом кофе итальянского производителя Gruppo Gimoka srl был ​​обнаружен охратоксин А.

Импортер в Украину находится в Киеве.

В Госпродпотребслужбы потребителей просят сообщить о наличии такого кофе на прилавках магазинов.

Продавцов призывают изъять из продажи, а при обнаружении опасного продукта в обращении срочно уведомлять Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Охратоксин А – ядовитое вещество, его производят плесневые грибы рода Аспергил и Пенициллиум.

Если употребить в пищу такой зараженный продукт - можно получить острое отравление, есть риск получить проблемы с почками.

Кроме того, человек может ощущать тошноту и головокружение.

Недавно сообщалось в Главном управлении, что к ним поступила информация об системе быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

Речь идет об обнаружении нового пищевого ингредиента L-альфа-глицерилфосфорилхолин (альфа-GPC) в пищевой добавке.

Известно, что товар экспортировался из Польши в Украину.

Последние новости Украины:

Одессит бездумным поступком после пикника натворил беды: "светит штраф 153 тысячи".

Как еще Politeka сообщала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео потасовки: чем все закончилось.

Также Politeka писала, что скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе.