В Днепропетровскую область могла попасть опасная продукция.
Об опасном продукте сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.
Специалисты Госпродпотребслужбы предупреждают об опасном кофе.
В Украину его завезли из Австрии.
В молотом кофе итальянского производителя Gruppo Gimoka srl был обнаружен охратоксин А.
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Импортер в Украину находится в Киеве.
В Госпродпотребслужбы потребителей просят сообщить о наличии такого кофе на прилавках магазинов.
Продавцов призывают изъять из продажи, а при обнаружении опасного продукта в обращении срочно уведомлять Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Охратоксин А – ядовитое вещество, его производят плесневые грибы рода Аспергил и Пенициллиум.
Если употребить в пищу такой зараженный продукт - можно получить острое отравление, есть риск получить проблемы с почками.
Кроме того, человек может ощущать тошноту и головокружение.
Недавно сообщалось в Главном управлении, что к ним поступила информация об системе быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).
Речь идет об обнаружении нового пищевого ингредиента L-альфа-глицерилфосфорилхолин (альфа-GPC) в пищевой добавке.
Известно, что товар экспортировался из Польши в Украину.
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