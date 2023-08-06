Злоумышленник был задержан полицией Украины, а похищенный телефон был изъят правоохранителями.

4 августа около 21.20 произошло преступное событие возле одной из железнодорожных станций в городе Днепр. В частности, мужчина может быть приговорен к 10 годам лишения свободы за кражу. И это в то время, когда коррупционеры воруют миллионы и выходят под залог.

Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Неизвестный мужчина приблизился к потерпевшему и попросил мобильный телефон для того, чтобы позвонить по телефону. Однако, как только гаджет оказался в его руках, он быстро воспользовался случаем и скрылся с имуществом потерпевшего. Пострадавший вызвал полицию и дал описание преступника.

Полицейские из отделения полиции №12 совместно с работниками патрульной полиции приступили к обследованию прилегающей территории и оперативным мероприятиям. Благодаря быстрой реакции правоохранителей злоумышленника удалось задержать. Впоследствии стало известно, что им 30-летний житель соседней области, который имел криминальное прошлое.

Злоумышленник был задержан согласно процедуре ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а похищенный телефон был изъят правоохранителями.

5 августа фигуранту было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело находится в процессе следствия.

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