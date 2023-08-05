За нарушение запрета придется заплатить штраф в размере 3332 грн, а также штраф в размере до 680 грн.

В Украине действуют ограничения по отлову рыбы. В случае превышения указанных лимитов, гражданам придется заплатить штраф. Тоже самое касается отлова раков. С 15 августа на Днепропетровщине запретят лов раков и введут штрафы за нарушение. Об этом сообщил в Фейсбуке областной рыбоохранный патруль.

Согласно Приказу №121 Днепропетровского рыбоохранного патруля, с 15 августа по 30 сентября 2023 года вводится запрет на ловлю раков во время их второй линьки. За нарушение предусмотрен штраф.

Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей и несколько раз у молодых, при росте и развитии. Процесс линьки длится от нескольких часов до суток, во время которого раки сбрасывают свой панцирь и хитиновую оболочку глаз и жабр. Этот процесс важен для развития и формирования нового панциря, поскольку старый становится необходимо сбросить.

Во время периода запрета ловля раков считается нарушением природоохранного законодательства в соответствии со ст.85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За незаконный отлов каждого рака нарушителю придется заплатить штраф в размере 3332 грн, а также штраф в размере до 680 грн.

После окончания периода запрета одному лицу разрешается поймать 30 раков в сутки в рыбохозяйственных водных объектах. Введение запрета связано со сдерживанием отлова и сохранением популяции этих речных обитателей

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