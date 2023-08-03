Жительница частного дома, который неподалеку от многоэтажки, в которую прилетело, поделилась пережитым.

С самого утра, 31 июля, российская армия атаковала Кривой Рог двумя баллистическими ракетами. Одна из ракет прилетела в жилой 9-этажный дом, а взрывной волной были повреждены соседние дома и квартиры людей. В результате террористической атаки россиян погибли шесть человек, ранены более восьми десятков.

Об этом говорится в сюжете "Настоящее время".

Жительница соседнего частного дома Яна рассказала, что во время атаки была дома. Сначала женщина услышала свист ракеты. По словам криворожанки, ракету все видели, она низко летела, свистела, гудела, а потом шандарахнуло.

"Откинуло взрывной волной. 14 окон повыбивало. Пришла в себя, лежала на камнях. Откинуло в угол дома, я так понимаю. Восемь осколков от ракеты. Ракету видели, низко летела, свистела, гудела, а потом как шандарахнуло. Дальше ничего не помню", - поделилась пережитым Яна.

По словам представителя Криворожской районно-военной администрации Евгения Ситниченко, баллистические ракеты РФ прилетели в самый центр города. Это жилой квартал, рядом нет ни военных баз, ни заводов по ремонту военной техники, ничего, связанного с военными целями. Как отмечает чиновник, это была намеренная террористическая атака россиян по мирным жителям Кривого Рога.

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