Благодаря собранной доказательной базе Служба безопасности Украины приговорила к реальному сроку заключения еще одного участника агентурного аппарата российской военной разведки.

Этот злоумышленник действовал в составе информаторской сети главного управления генштаба вооруженных сил россии, известного как "игру", которая была обезврежена СБУ в начале текущего года во время спецоперации в Днепре.

Во время сотрудничества с этой преступной группой осужденный совместно со своими сообщниками собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Они также передавали агрессорам информацию о локациях гражданской инфраструктуры и объектах жизнеобеспечения, в частности, энергогенерирующих предприятий области.

После тщательного расследования было установлено, что осужденный житель Днепра, специалист в сфере IT-технологий, присоединился к российской агентуре и отвечал за отслеживание возможных боевых позиций противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в прифронтовых районах области. Используя анонимные мессенджеры, он передавал собранные сведения российской военной разведке через старшего вражеской группы (резидента).

Полученные от него разведданные оккупанты использовали для подготовки воздушных ударов по региону с использованием баллистических или крылатых ракет, а также дронов-камикадзе типа Shahed.

Из-за его действий пострадало много людей: кто-то был ранен из-за осколков сбитых ракет, а кто-то сидел без света долгое время.

В результате судебного процесса российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и назначено 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Расследование велось сотрудниками СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Последние новости Украины:

Напомним, взрывы гремели всю ночь, враг беспощадно бил по Днепропетровщине.

Как писала Politeka, на Днепропетровщине при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного

Также Politeka сообщала, непогода в Днепре натворила бед, кадры последствий.