В ходе специальной операции, проведенной оперативниками управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями полиции, был задержан 44-летний житель Кривого Рога. За свою незаконную деятельность он может сесть в тюрьму на пять лет. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ходе следствия было установлено, что мужчина предлагал помочь уклоняться от мобилизации за плату в 5 тысяч долларов. Подозреваемый был задержан во время того, как он получал деньги, которые были заплачены за его "услуги".

Во время задержания оперативники изъяли у уклонщика сумму, полученную за свои нелегальные действия.

Фигуранту этой схемы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, за что ему может быть назначено наказание в размере до 5 лет лишения свободы.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следствие осуществляется под процессуальным руководством Криворожской восточной окружной прокуратуры.

Похожая схема действовала на Харьковщине. В Харькове задержан руководитель благотворительной организации, который продавал "билеты" за границу для уклончан. 44-летний мужчина в октябре 2022 года основал благотворительную организацию и под видом волонтерской деятельности организовывал беспрепятственный выезд за границу военнообязанных лиц.

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