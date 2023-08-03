Денису Павлюку, который известный своей храбростью и преданностью Украине, на время своей смерти было всего 28 лет.

20 июля в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб храбрый защитник Украины Денис Павлюк, известный по позывному "Поттеру". О смерти разведчика 1 августа сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба "Арея".

Он служил в 7-м отдельном батальоне "Арей" Украинской добровольческой армии, входящем в 129-ю Криворожскую бригаду Территориальных Вооруженных Сил Украины.

"Денис погиб как мужчина, на своей земле, с оружием в руках! Мы будем помнить о его подвиге всегда и о нем будут знать будущие поколения, ради которых мы отдаем самое ценное – свою жизнь!" – написали военнослужащие.

Денису Павлюку, который известный своей храбростью и преданностью Украине, на время своей смерти было всего 28 лет. Его военные собратья отметили его великий подвиг, и подчеркнули, что его поступок всегда будет помниться, а его примеру последуют будущие поколения.

После смерти Дениса Павлюка, его похороны прошли в Терновском районе Кривого Рога, городе, где он жил. До своей гибели воин проходил службу в разных областях, включая Херсонскую, Запорожскую и Донецкую.

По словам родственников, Денис Павлюк был за границей, когда началась полномасштабная война, но вернулся в Украину, чтобы бороться с российскими оккупантами. Он всегда волновался за маму и успокаивал: "Главное – Победа. И Победа будет!"

В мирной жизни он был машинистом электровоза, но предпочел защиту своей страны в нелегкие времена. У "Поттера" остались родители и любимая девушка, на которой он планировал жениться после окончания войны.

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