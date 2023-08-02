В настоящее время на месте происшествия в Марганце Днепропетровской области продолжаются следственные действия.

В Марганце, Днепропетровской области, в административном здании прозвучал взрыв, в результате которого пострадал неизвестный мужчина. Детали чрезвычайного происшествия сообщили в МВД Украины.

По предварительным отчетам, этот мужчина взорвал имевший при себе боеприпас и получил телесные повреждения, но ни одно другое лицо не пострадало.

Начало чрезвычайного происшествия произошло, когда неизвестный мужчина вошел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял в заложники женщину, угрожая взорвать боеприпас.

Полицейские сразу же прибыли на место происшествия и во время переговоров с мужчиной смогли вызволить заложницу. Позже, даже после того, как мужчина отпустил женщину, он взорвал боеприпас, что привело к осколочным ранениям у него. Полицейские оказали мужчине к медицинской помощи.

Предварительно известно, что это был пожилой мужчина. Он получил гранату и взял в заложницы одну из сотрудниц.

Раньше марганчанин работал в правоохранительных органах. Он жаловался на очень маленькую пенсию и потребовал ее перерасчета.

В настоящее время на месте происшествия в Марганце Днепропетровской области продолжаются следственные действия. По указанному факту начаты два уголовных производства: одно по обвинению в захвате заложников (согласно статье 147 часть 2 Уголовного кодекса Украины), другое - за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (согласно статье 263 часть 1 Уголовного кодекса).

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