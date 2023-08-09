В больнице скончался мальчик, ставший жертвой страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе под Днепром. Не смогла спасти его жизнь медицинская помощь после полученных в ДТП тяжелых травм.

Его бабушка тоже погибла, но на месте аварии. Страшное событие произошло около 07:20 у постамента быка, который находится на трассе Днепр – Кривой Рог. По предварительной информации, автомобиль Honda сбил женщину с ребенком, пересекавшим проезжую часть на пешеходном переходе.

К сожалению, женщине, которой было 74 года, не удалось спасти от полученных травм, она погибла на месте происшествия. Мальчика, которому было всего 10 лет, госпитализировали в обмороке и тяжелом состоянии здоровья.

Медицинские работники не смогли восстановить сознание ребенка, и его сердце остановилось в стенах медицинского учреждения, где он боролся за жизнь.

Предварительно водителя автомобиля Honda, ставшего причиной этой трагедии, задержали правоохранители в соответствии с законом. На месте аварии проводились расследования следственные органы.

Стоит отметить, что похожая трагедия произошла в Луцкой общине в селе Княгининок. 43-летний водитель автомобиля Тесла в селе Княгининок допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм 50-летний житель Луцкого района скончался.

Последние новости Украины:

Напомним, взрывы гремели всю ночь, враг беспощадно бил по Днепропетровщине.

Как писала Politeka, на Днепропетровщине при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного

Также Politeka сообщала, непогода в Днепре натворила бед, кадры последствий.