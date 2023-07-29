Такие события, как в Кривом Роге, служат напоминанием о важности постоянного наблюдения за маленькими детьми и соблюдении мер безопасности во избежание подобных несчастных случаев.

В Днепропетровской области в Кривом Роге произошла опасная ситуация, когда оставленный без присмотра 11-месячный ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом более подробно сообщили в местных Телеграмм-каналах.

К счастью, немедленная реакция и госпитализация помогли девочке получить медицинскую помощь, и она находится под врачебным наблюдением.

По данным местных СМИ, мать малыша вышла из квартиры всего на десять минут. Маленькую девочку она оставила на свою 18-летнюю сестру, которая должна была за ней присмотреть.

К сожалению, молодая девушка отвлеклась на телефон и недосмотрела за малышкой. Неудачный случай произошел, когда ребенок опиралась на москитную сетку, не выдержавшую ее вес. Девочка полетела вниз вместе с москитной сеткой.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по поводу этого инцидента. Заметим, что врачи подтверждают, что жизни ребенка ничего не угрожает, и он получил своевременную помощь. Однако такие события служат напоминанием о важности постоянного наблюдения за маленькими детьми и соблюдении мер безопасности во избежание подобных несчастных случаев.

Ранее похожая трагедия произошла также в Кривом Роге в июне. Тогда с третьего этажа выпал 1,5-летний ребенок. К счастью тогда ребенок выжил. Маленького мальчика с полученными травмами доставили в больницу.

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