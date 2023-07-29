К утру 29 июля поисково-спасательную операцию завершили. К счастью, количество пострадавших не возросло.

Вечером 28 июля, страна-террорист россия снова атаковала гражданскую инфраструктуру в городе Днепр. Изображения от последствий ракетного удара показывают разрушение в одном из многоэтажных зданий и административном здании Службы безопасности Украины (СБУ). Кадры последствий вражеской атаки по дому выложили в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

На кадрах можна увидеть разрушенные стены и потолки верхних этажей многоэтажки. Кроме того, видны разбитые окна на других этажах: уламки стекла и арматуры разбросаны на асфальте. Спасатели разбирают завалы.

Согласно данным, пострадали не менее девяти человек, в том числе два подростка в возрасте 14 и 17 лет.

На видео видны последствия удара, включая поврежденные окна и фасад дома. В результате ракетного удара в угловой части здания образовалась значительная дыра на несколько этажей. Счастливо верхние этажи дома не были заселены, что помогло избежать большего количества жертв.

Предварительно известно, что российские оккупанты совершили два удара по Днепру, используя ракеты "Искандер". Несмотря на масштабность атаки, некоторые жители города рассказывают, что не слышали звуков ракет, но почувствовал лишь два мощных взрыва.

Эти агрессивные действия наводят на беспокойство и подчеркивают необходимость обеспечения безопасности для мирных жителей в зоне конфликта.

К утру 29 июля поисково-спасательную операцию завершили. К счастью, количество пострадавших не возросло – ранения получили 9 человек. Чудом обошлось без жертв.

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