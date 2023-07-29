Так, из-за непогоды и грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях.
Как сообщает Минэнерго, больше всего оставшихся без света потребителей на Днепропетровщине.
В субботу, 29 июля, известно, что как минимум 9 тысяч жителей Днепропетровской области остаются без света из-за непогоды.
В Донецкой области из-за обстрела российской армии обесточивались 9 населенных пунктов.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Прорвались в важный населенный пункт: ВСУ ведут бои на последнем рубеже перед окружением Бахмута
"Им придется уходить дальше": ВСУ направились в сторону Бердянска, прорвана вторая линия обороны
"У нас есть два типа ракет": эксперт рассказал, чем уже скоро добьют Крымский мост
Украинцы возвращаются домой: откуда уезжают и в чем главная причина
"Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", – говорится в сообщении Минэнерго.
В Минэнерго также сообщили, что ремонтные бригады продолжают восстановление там, где есть возможность и разрешает ситуация с безопасностью.
Напомним, 28 июля вечером российская террористическая армия нанесла ракетный удар в городе Днепр, в результате чего пострадали жилой дом и административное здание Службы безопасности Украины (СБУ). Местные жители сообщили, что даже не слышали звука пролетающей ракеты, но услышали два мощных взрыва.
Атака была совершена с помощью ракет "Искандер". В результате обстрела жилого комплекса пострадали девять человек, включая двух подростков в возрасте 14 и 17 лет.
Последние новости Украины:
Небольшая задержка спасла жизнь пары в Днепре.
Как писала Politeka, в Днепропетровской области при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного.
Также Politeka сообщала, что непогода в Днепре наделала беды, кадры последствий.