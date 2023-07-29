В Днепропетровской области остаются без света тысячи семей.

Так, из-за непогоды и грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях.

Как сообщает Минэнерго, больше всего оставшихся без света потребителей на Днепропетровщине.

В субботу, 29 июля, известно, что как минимум 9 тысяч жителей Днепропетровской области остаются без света из-за непогоды.

В Донецкой области из-за обстрела российской армии обесточивались 9 населенных пунктов.

"Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", – говорится в сообщении Минэнерго.

В Минэнерго также сообщили, что ремонтные бригады продолжают восстановление там, где есть возможность и разрешает ситуация с безопасностью.

Напомним, 28 июля вечером российская террористическая армия нанесла ракетный удар в городе Днепр, в результате чего пострадали жилой дом и административное здание Службы безопасности Украины (СБУ). Местные жители сообщили, что даже не слышали звука пролетающей ракеты, но услышали два мощных взрыва.

Атака была совершена с помощью ракет "Искандер". В результате обстрела жилого комплекса пострадали девять человек, включая двух подростков в возрасте 14 и 17 лет.

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