28 июля вечером российская террористическая армия нанесла ракетный удар в городе Днепр, в результате чего пострадали жилой дом и административное здание Службы безопасности Украины (СБУ). Местные жители сообщили, что даже не слышали звука пролетающей ракеты, но услышали два мощных взрыва.

Атака была совершена с помощью ракет "Искандер". В результате обстрела жилого комплекса пострадали девять человек, включая двух подростков в возрасте 14 и 17 лет.

Очевидец военного преступления рф заявил, что жил в пострадавшем доме, но в момент ракетного удара его не было дома. Его спасло то, что они вместе с подругой задержались в кафе. Он отметил, что никаких звуков перед взрывом не слышал, а все произошло мгновенно. Второй взрыв прогремел через 5 секунд после первого.

"Во-первых, почувствовали шок. Потому что это было слишком громко и таких "прилетов" я еще никогда в жизни не слышал. Плюс, не было никакого звука полета ракеты, ничего. Просто в момент взрыв и через пять секунд – следующий. Потом, когда мы вышли, у нас мелькнула мысль, хоть бы не наш жилищный комплекс. Но, не очень мы фортовые", – вспомнил местный житель Владислав.

Еще один свидетель инцидента отметил, что он успел найти укрытие после того, как услышал два взрыва. После обстрела люди пытались вернуться в свои дома, но правоохранители не допускали их близко к месту взрывов.

Источник: Информатор.

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