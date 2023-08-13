Криворожская служба по делам детей изъяла из неблагополучных семей 10 детей.

В Кривом Роге постоянно осуществляются рейды «Дети улицы».

Сотрудники служб по делам детей обследуют условия содержания и воспитания в семье.

Сотрудники служб по делам детей с начала 2023 года провели 468 рейдов и обнаружили без надзора 124 ребенка.

Также известно, что три ребенка направили в центр социально-психологической реабилитации, 12 детей устроили в медучреждения, пятеро вернули родителям.

Сотрудники служб сообщили полиции о 238 ходатайствах о привлечении к ответственности родителей, которые не выполняли своих обязанностей.

Известно, что подготовлены материалы для лишения родительских прав 52 родителей в отношении 63 детей.

Из-за угрозы жизни и здоровью 10 детей изъяли из семей.

"О несоблюдении родителями своих обязанностей можно сообщать на телефон доверия службы по делам детей исполкома Криворожского городского совета: (0564) 92 03 84", - говорится в сообщении.

Джерело: Первый городской.

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