В Кривом Роге постоянно осуществляются рейды «Дети улицы».
Сотрудники служб по делам детей обследуют условия содержания и воспитания в семье.
Сотрудники служб по делам детей с начала 2023 года провели 468 рейдов и обнаружили без надзора 124 ребенка.
Также известно, что три ребенка направили в центр социально-психологической реабилитации, 12 детей устроили в медучреждения, пятеро вернули родителям.
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Сотрудники служб сообщили полиции о 238 ходатайствах о привлечении к ответственности родителей, которые не выполняли своих обязанностей.
Известно, что подготовлены материалы для лишения родительских прав 52 родителей в отношении 63 детей.
Из-за угрозы жизни и здоровью 10 детей изъяли из семей.
"О несоблюдении родителями своих обязанностей можно сообщать на телефон доверия службы по делам детей исполкома Криворожского городского совета: (0564) 92 03 84", - говорится в сообщении.
Джерело: Первый городской.
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